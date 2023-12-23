Мемориал жертвам фашизма откроют в Ленобласти 27 января 2024 года

Фото: gtn-pravda.ru/Екатерина Дзюба

Мемориальный комплекс мирным гражданам СССР, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, откроют в Ленобласти 27 января, в день 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В интервью на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ губернатор Дрозденко заявил, что это памятник, который отдает дань, уважение, честь и достоинство людям, погибшим от рук нацистов и фашистов в годы Второй мировой войны.

По словам Дрозденко, это уникальный по своим масштабам памятник – 47 метров высотой. Для его установки выбрано место на границе Санкт-Петербурга и Ленобласти.

"Памятник будет расположен в районе населенного пункта Дони, там, где в годы войны совсем недалеко был концлагерь, где фашисты брали кровь с малолетних детей для своих военных госпиталей. Мы уверены, что 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от блокады, памятник будет открыт", – заявил Дрозденко.

Идея создания мемориала появилась в 2020 году, и была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Ленинградская область была ареной непрерывных боевых действий с 8 июля 1941 года, когда фашисты пришли к Лужскому рубежу, до августа 1944 года.

В Ленобласти расположено 25 объектов культурного наследия, посвященных памяти мирных граждан, погибших от рук фашистских оккупантов.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился с активистами "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) и поддержал инициативу о создании в Донецке аллеи, посвященной волонтерам, в том числе погибшим при исполнении долга в зоне СВО.