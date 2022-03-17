Эксперт рассказал, для чего нужна нотариальная форма договора аренды жилья

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Нотариальное удостоверение договоров аренды жилья может быть полезно для тех, кто хочет внести в договор специальные условия, но не знает, как это сделать, рассказал нотариус города Москвы Иван Кузнецов.
Так, в договоре можно предусмотреть возможность его расторжения по инициативе одной из сторон, отметил эксперт. Он пояснил, что часто встречаются ситуации, связанные с переездом в квартиру члена семьи арендодателя.
"Смоделируем ситуацию: супруги купили квартиру в другом городе и сдали в аренду, чтобы не простаивала. Но на случай, если их ребенок переедет в этот город для учебы и ему потребуется жилье, в договоре предусматривается соответствующий отменительный пункт", – приводит слова нотариуса РИА Недвижимость.
Также к нотариусам часто обращаются для проверки того, что в качестве арендодателя выступает именно собственник жилья или его законный представитель, рассказал Кузнецов. Кроме того, нотариус может выступить и в роли эскроу-агента, на счете которого будет храниться обеспечительный платеж арендатора.
Ранее замдиректора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова рассказала об основных ошибках при аренде дешевого жилья. Так, по ее словам, сомнения должен вызвать арендодатель, избегающий документального оформления сделки с квартиросъемщиком.
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