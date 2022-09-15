Эксперт рассказал, как оценить безопасность детских качелей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Родители должны оценивать детские качели в соответствии с ГОСТом, утверждает куратор производства детских площадок "Лебер" Артем Сорокин. Например, он порекомендовал измерять толщину резинового покрытия.

"Если объекты площадки не выше 600 сантиметров, то слой покрытия может быть один сантиметр. А если высота снарядов выше, то толщина покрытия может доходить до 4 сантиметров", – рассказал Сорокин в беседе с "Газетой.ру".

Также, заверил эксперт, все карусели, горки и качели должны располагаться на достаточном расстоянии друг от друга. По его словам, благодаря этому резвящиеся дети не столкнутся друг с другом.

"Отдельно у качелей – более 2,5 метра в каждую сторону, отдельно у горки – 2 метра от спуска", – объяснил зону безопасности специалист.

Сорокин подчеркнул, что родители должны обращать внимание на горку – у них не должно быть открытого металла. Кроме того, эксперт призвал быть внимательными к деталям, о которые ребенок может порезаться.

Ранее сообщалось, что в парке "Покровское-Стрешнево" обновят детские площадки. Отмечается, что более старое игровое оборудование заменят на более актуальное, безопасное и современное. Оно будет выполнено из дерева и других натуральных материалов.