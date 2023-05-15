В СПЧ заявили, что России необходимо изменить подход к правам человека

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Россия должна изменить подход к доктрине прав человека, поскольку сейчас ее используют для вмешательства в дела других стран, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Совета по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) Валерия Фадеева.

"К сожалению, доктрина прав человека довольно давно стала использоваться Западом для вмешательства в дела других стран. Хотя, когда декларация и другие документы после Второй мировой войны подписывались огромным количеством стран, был заложен основной принцип – вмешиваться в чужие дела нельзя", – заявил Фадеев.

По его мнению, разработанная на Западе всеобщая декларация прав человека не подходит России, так как содержит в себе идеологию не встроенного в социум индивида.

При этом, как отметил глава СПЧ, переработка подхода не означает, что существующие основные постулаты декларации прав человека будут отвергнуты.

В декабре прошлого года Владимир Путин заявил, что страны Запада используют доктрину прав человека для оправдания своего доминирования. Российский президент подчеркнул, что ее постулаты применяются для разрушения суверенитета государств.

Путин также отметил, что СПЧ мог бы стать эффективной международной площадкой по защите прав человека.

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