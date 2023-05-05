Глава СПЧ предложил урегулировать работу телеграм-каналов по аналогии с прессой

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Деятельность телеграм-каналов необходимо проанализировать и ввести для них регулирование по аналогии со СМИ. Таким мнением поделился глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Здесь нужен анализ: если нарушений со стороны телеграм-каналов значительное количество, тогда нужно думать о введении телеграм-каналов в законодательное поле, подобное СМИ, но здесь нужно принять осмысленное решение", – цитирует его ТАСС.

Глава СПЧ добавил, что на данный момент некоторые каналы осуществляют деятельность по принципу традиционных медиа. У них существуют схожие с редакцией структуры, утверждает Фадеев.

Однако, подчеркнул он, соответствующее законодательство на них не распространяется. Для них не действует система предупреждения со стороны Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что в апреле появилось много опасных доменов, а также мошеннических телеграм-каналов на тему создания онлайн-реестра военнообязанных. Они рекламируют услуги по освобождению от службы в армии.

Роскомнадзор запретил ряду компаний использовать зарубежные мессенджеры при оказании услуг