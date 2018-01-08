Морозы придут в столичный регион на Старый Новый год

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Морозы придут в столичный регион к Старому Новому году. Об этом рассказал специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, столбики термометров опустятся до минус 10-15 градусов к ближайшим выходным. Днем будет не выше минус четырех градусов. В эти дни температура вернется в рамки климатической нормы, передает РИА Новости.

Тишковец добавил, что уже с пятницы Москва окажется в центре скандинавского антициклона. В городе будет солнечно и без осадков.

В ночь на вторник, 9 января, в столице ожидается снег, днем температура воздуха составит примерно минус шесть градусов. Минусовые температуры впервые в новом году пришли в Москву 8 января.