Врач рассказал, кому может навредить "опасное" солнце в мае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала Москве 24, кому может навредить солнечная погода в мае. Она также дала несколько рекомендаций о том, как защитить организм в безоблачные весенние дни.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об опасном индексе ультрафиолетового излучения в мае. Он пояснил, что наиболее опасным солнечное излучение становится в момент, когда солнце располагается высоко в небе.

Специалист добавил, что считать индекс ультрафиолетового излучения в Южном федеральном округе начнут примерно во второй половине апреля, в остальной части России – приблизительно с середины мая.

По словам Татьяны Романенко нет конкретных категорий людей, для которых такая погода опасна. Майское солнце может навредить всем, отмечает терапевт.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Майское солнце представляет для всех большую опасность – вне зависимости от конкретных заболеваний. Потому что это активные лучи – велики риски солнечных ожогов, преждевременного старения кожи, а также повышается риск онкологических заболеваний.

Тем не менее Романенко отметила, что в группе наибольшего риска находятся люди со светлой кожей, граждане, имеющие какие-либо новообразования на коже, а также страдающие от нарушений со стороны иммунной системы.

Терапевт объяснила, что опасность солнца в конце весны заключается не только в высоком уровне ультрафиолетового излучения.

"Мы начинаем снимать одежду, и кожа именно весной – она не привыкла еще к солнечным лучам, она светлая, более беззащитная к воздействию солнечных лучей", – пояснила Романенко и добавила, что в прохладную майскую погоду излучение практически не чувствуется, что также может привести к чрезмерному принятию солнечных ванн.

Чтобы обезопасить себя, терапевт рекомендует весной начать регулярно пользоваться солнцезащитным кремом и носить темные очки.

Кроме того, Романенко назвала благоприятное время для принятия солнечных ванн. Весной врач рекомендует это делать утром – до 11:00, и вечером – после 15:00.

Ранее генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия рассказал, как правильно заваривать и употреблять чай, чтобы не навредить здоровью.

По словам специалиста заваривать напиток необходимо водой, разогретой до температуры свыше 60 градусов: так возможно получить полезные вещества из настоя и убить вредные для пищеварения микроорганизмы, которые могли остаться на листьях и добавках. Оптимальная и комфортная температура для употребления напитка – 50 градусов.