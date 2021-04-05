Врач рассказал, кому может навредить "опасное" солнце в мае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала Москве 24, кому может навредить солнечная погода в мае. Она также дала несколько рекомендаций о том, как защитить организм в безоблачные весенние дни.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об опасном индексе ультрафиолетового излучения в мае. Он пояснил, что наиболее опасным солнечное излучение становится в момент, когда солнце располагается высоко в небе.
Специалист добавил, что считать индекс ультрафиолетового излучения в Южном федеральном округе начнут примерно во второй половине апреля, в остальной части России – приблизительно с середины мая.
По словам Татьяны Романенко нет конкретных категорий людей, для которых такая погода опасна. Майское солнце может навредить всем, отмечает терапевт.
Тем не менее Романенко отметила, что в группе наибольшего риска находятся люди со светлой кожей, граждане, имеющие какие-либо новообразования на коже, а также страдающие от нарушений со стороны иммунной системы.
Терапевт объяснила, что опасность солнца в конце весны заключается не только в высоком уровне ультрафиолетового излучения.
"Мы начинаем снимать одежду, и кожа именно весной – она не привыкла еще к солнечным лучам, она светлая, более беззащитная к воздействию солнечных лучей", – пояснила Романенко и добавила, что в прохладную майскую погоду излучение практически не чувствуется, что также может привести к чрезмерному принятию солнечных ванн.
Чтобы обезопасить себя, терапевт рекомендует весной начать регулярно пользоваться солнцезащитным кремом и носить темные очки.
Кроме того, Романенко назвала благоприятное время для принятия солнечных ванн. Весной врач рекомендует это делать утром – до 11:00, и вечером – после 15:00.
Ранее генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия рассказал, как правильно заваривать и употреблять чай, чтобы не навредить здоровью.
По словам специалиста заваривать напиток необходимо водой, разогретой до температуры свыше 60 градусов: так возможно получить полезные вещества из настоя и убить вредные для пищеварения микроорганизмы, которые могли остаться на листьях и добавках. Оптимальная и комфортная температура для употребления напитка – 50 градусов.
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