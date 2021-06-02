Врач назвала две влияющие на продолжительность жизни привычки

Фото: depositphotos/fizkes

Эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова назвала курение самой вредной привычкой, влияющей на здоровье человека. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Курение оказывает наиболее пагубный эффект, поскольку она является причиной сразу нескольких видов рака: легких – в 80% случаев, гортани – в 77%, полости рта и мочевого пузыря – в 50%. По словам Павловой, безопасного уровня табачного дыма не существует.

Кроме того, курение приводит к хроническому бронхиту и сердечно-сосудистым болезням.

Самой полезной привычкой эндокринолог назвала регулярное употребление одного стакана теплой воды натощак сразу после сна. Она уточнила, что это способствует нормализации циркуляции желчи, которая отвечает за переваривание жиров, выработку гормонов кишечника, а также борьбу с болезнетворными бактериями.

Ранее британский диетолог Федерика Амати назвала продукты, способствующие продлению жизни человека. К ним она отнесла оливковое масло первого отжима, продукты, содержащие клетчатку, а также зелень и листовые овощи.

