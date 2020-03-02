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Общество

13:06

Встреча с космонавтом Еленой Кондаковой пройдет на ВДНХ

общество город

Фото: nasa.gov

На ВДНХ состоится встреча с женщиной-космонавтом Еленой Кондаковой. Мероприятие посвятят Международному женскому дню, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Герой России Кондакова дважды летала на орбиту Земли. В общей сложности на космической станции она провела 178 дней. В рамках встречи она расскажет об ощущениях во время длительных экспедиций, а также поведает о жизни после пребывания в космосе.

Помимо этого, во встрече поучаствуют герои Советского Союза и России – летчик-космонавт Александр Викторенко, инструктор-испытатель авиационно-космической техники Виктор Рень и летчик-космонавт Федор Юрчихин.

Отмечается, что мероприятие состоится 4 марта в 12:00 в конгресс-зале центра "Космонавтика и авиация" в рамках проекта "Уроки космоса". Вход на встречу будет свободным, однако требуется предварительная регистрация.

Ранее члены экипажа МКС-63 Николай Тихонов и Андрей Бабкин рассказали о подготовке к полету и поделились своими переживаниями перед первой экспедицией в космос.

Космонавты – о переживаниях перед первым полетом

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