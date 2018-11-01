Российские семьи тратят на ЖКХ 5 тысяч рублей

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Средние расходы российской семьи на услуги ЖКХ в месяц составили 5038 рублей. Об этом сообщает Сбербанк на основе собственных данных и информации Росстата за 9 месяцев.

На оплату коммунальных услуг у россиян в среднем уходит 11,4% дохода, но этот показатель различается в регионах. Больше всех за коммунальные платежи отдают жители Тывы – 24,5% и Камчатского края – 16,3%. Меньше всех за ЖКХ отдает население Северной Осетии-Алании и Курской области – около 6 %.

В Сбербанке отметил, что более 80% счетов ЖКХ россияне оплачивают по безналичным переводам, потому что они дешевле. Но популярность этого вида платежей у населения до 50 лет выше, чем у людей старшего возраста.

Ранее в правительстве предложили провести реформу ТСЖ. По новой системе предполагается, что задолженность за коммунальные услуги будут оплачивать соседи, а затем коллективно выселять таких жильцов.