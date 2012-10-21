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21 октября 2012, 11:29

Происшествия

В Москве арестован мужчина за попытку похитить акции "Газпрома"

В Москве арестован мужчина за попытку похитить 900 тысяч акций "Газпрома" общей стоимостью 139 миллионов рублей.

Мужчина пришел в фирму, специализирующуюся на хранении акций, с чужим паспортом, куда была вклеена его фотография.

"Подозреваемый должен был перевести акции, принадлежащие частному лицу, на открытый по поддельному паспорту счет, после чего продать акции. Но был задержан, а потом арестован", – сообщила РИА Новости пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.

мошенничество акции криминал Газпром
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