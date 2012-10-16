Премьера российского фильма-катастрофы "Метро" состоится в январе-2013

16 октября 2012, 19:01
Российский фильм-катастрофа "Метро" выйдет на экраны в конце января 2013 года.
Режиссер картины - Антон Мегердичев, известный по фильмам "Бой с тенью 2: Реванш" и "Темный мир". Главные роли сыграют Сергей Пускепалис, Анатолий Белый, Светлана Ходченкова и Елена Панова.
"Это первый за последние десятилетия российский фильм-катастрофа. Он не только о техногенной катастрофе, когда вода из Москва-реки прорвалась в метро в то время, когда по тоннелю проходил поезд. Главное - человеческие отношения, поведение людей в экстремальной ситуации. Релиз картины намечен на 24 января 2013 года", - отметила заместитель гендиректора продюсерской компании "Профит" Дана Сейтахметова.
По сюжету фильма, строительство новых зданий в центре Москвы приводит к тому, что в одном из тоннелей метрополитена возникает трещина. В результате сотни пассажиров поезда метро оказываются во власти надвигающегося потока воды из Москвы-реки.
Как сообщает РИА Новости, для фильма были построены масштабные декорации - тоннель метро в натуральную величину, протяженностью около 120 метров. В специальном бассейне построили подземный бункер, где в одной из сцен оставались выжившие люди.
Съемки картины начались в мае прошлого года. Проходили они в Москве и Самаре. "На данный момент картина находится на стадии производства: команда работает над компьютерной графикой, озвучкой", - рассказала Сейтахметова. Бюджет "Метро" составил около 10 миллионов рублей, полученных как из Фонда кино, так и от частных инвесторов.
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