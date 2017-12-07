Завершается оформление станции метро "Новопеределкино"

Фото: stroi.mos.ru

На станции "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии метро завершаются отделочные работы. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

Сейчас на станции заканчивают монтаж световых коробов, закрытых сверху перфорированными металлическими панелями.

Дизайн новой станции подземки выбрали сами горожане в проекте "Активный гражданин". В голосовании приняли участие около 300 тысяч человек. В отделке станции присутствуют московские архитектурные мотивы. На стенах – роспись с растительным орнаментом и жар-птицы, а огромные светильники напоминают многовековые своды московских палат.

Фото: stroi.mos.ru

Новая станция появится на Калининско-Солнцевской линии – на участке от "Раменок" до "Рассказовки". Она будет обслуживать преимущественно жителей района Ново-Переделкино – это около 120 тысяч человек.

Строительство участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Раменки" до "Рассказовки" завершат к концу года. Полноценное движение по этому участку планируется запустить в марте 2018 года. На участке протяженностью 15,3 километра построят семь станций – "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".