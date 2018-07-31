Энергетические компании закончат подготовку к зиме до сентября – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин осмотрел один из самых крупных энергетических объектов – электроподстанцию "Елоховская" ПАО "МОЭСК". Она обеспечивает электроэнергией восток столицы.

По словам мэра, в течение ближайшего месяца основные работы по подготовке к осенне-зимнему сезону в городе будут завершены жилищно-коммунальными и энергетическими компаниями.

"Коллеги, несмотря на летний отпускной сезон, различные политические кампании, чемпионат, праздник, город активно готовится к проведению осенне-зимнего сезона. Все коммунальные и энергетические компании готовятся к тому, чтобы в течение ближайшего месяца основные работы подготовки к зиме закончились", – сообщил мэр.

Собянин посетил Центр управления сетями ПАО "МОЭСК". В 2018 году на предприятии начали заменять кабели, программа рассчитана до 2030 года. Устаревшие провода заменят на кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.

«Мы с вами реализуем в рамках инвестпрограммы МОЭСК две крупные программы. Первая – по замене сетей, в том числе с масляным наполнителем. Это тяжелые сети, достались в наследство, они сложны в эксплуатации и для города экологически не безопасны. <...> Также мы с П. Ливинским (Павел Ливинский, гендиректор ПАО «Россети») говорили о том, чтобы в Москве переходить на цифровизацию сетевого хозяйства. Это важно. При таком объеме сетей подземных и наземных управлять эффективно этим комплексом невозможно без введения новых технологий», – сообщил мэр.

"МОЭСК" эксплуатирует более 100 линий с маслонаполненным кабелем старой модели, их общая протяженность – 334,5 километра. В современный формат переведено уже более 650 километров линий.

Электроподстанцию "Елоховская" ввели в эксплуатацию в 1978 году, она находится на улице Нижняя Красносельская, дом 6, строение 2. Мощность объекта составляет 500 МВА. Он питает районы Красносельский, Преображенское, Сокольники, Мещанский и Басманный. Подстанция обеспечивает энергией такие объекты как Казанский вокзал, станция метро "Красные ворота", НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко и другие.

У станции еще есть свободные мощности для подключения. Уже поданы заявки от новых потребителей на общую мощность 24,57 МВА.

В 2009–2010 годах станцию модернизировали, мощность увеличилась почти вдвое. В 2016 году реконструировали кабельную линию "Елоховская – Лефортово", заменив кабел на современный. Продолжаются работы по реконструкции кабельных линий"ТЭЦ-23 – Елоховская 1,2". Это позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Восточного административного округа и обеспечить возможность подключения новых потребителей в районах Лефортово, Соколиная Гора, Красносельский, Сокольники и Басманный. На объекте также вводят противоаварийные системы, которые позволят переводить потребителей на другие питающие центры при предельных нагрузках. Их опробуют в августе 2018 года.