Собянин поблагодарил столичный бизнес за высокую оценку инвестиционного климата города

25 мая 2018, 11:24
Сергей Собянин поблагодарил столичных предпринимателей за высокую оценку инвестиционного климата города, сообщает телеканал Москва 24.
На полях Петербургского международного экономического форума мэр принял участие в презентации результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, в котором столица заняла второе место.
По его словам, Москва – самый конкурентный город, и работать здесь не просто, так как конкуренция колоссальная. "Вести бизнес в Москве очень сложно, и когда бизнесмены говорят, что инвестиционный бизнес в Москве улучшается, это действительно дорого стоит", – сказал Собянин.
Мэр напомнил, что объем инвестиций в городе в основной капитал за последние несколько лет увеличился более чем на 70 процентов сопоставимых цифр.
В этом году в ПМЭФ, который проходит 24–25 мая, принимают участие около 15 тысяч человек, всего на нем представлены 1,5 тысячи российских и иностранных компаний.
В Санкт-Петербург приехали государственные деятели и политики из 70 стран мира, в том числе президенты Молдавии и Южной Осетии, премьер-министр Сомали, президент Франции, вице-премьеры и зампреды правительств Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Ливии, Люксембурга, Казахстана, Кубы, Узбекистана, Швейцарии, более 50 иностранных министров и 10 спикеров парламентов.
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