Собянин открыл дорожную связку Мосфильмовская – улица Генерала Дорохова

22 декабря, 11:20
Фото:портал Москва 24/Михаил Сипко
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по участку Северо-Западной хорды от улицы Мосфильмовская до улицы Генерала Дорохова.
"Можно подвести основные итоги дорожного строительства в 2017 года. Всего в Москве было построено 124 км новых дорог, включая такие важнейшие объекты, как развязка МКАД с Профсоюзной улицей, большая часть реконструкции Калужского шоссе, 6 путепроводов через железнодорожные пути, эстакада на Варшавском шоссе и гигантская развязка Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов", – отметил Сергей Собянин.
Мэр также отметил, что связка между Мосфильмовской и улицей Генерала Дорохова серьезно улучшит условия дорожного движения во всем западном секторе Москвы. Тем не менее, работы в этой районе не заканчиваются. В ближайшее время там начнется строительство южного дублера Кутузовского проспекта, который разгрузит Мосфильмовскую улицу.
Строительство участка Северо-Западной хорды от улицы Мосфильмовская до улицы Генерала Дорохова началось в апреле 2015 года. Всего на этом участке было построено семь искусственных сооружений общей протяженностью 3,72 км. Кроме того, были выполнены работы по установке остановок общественного транспорту с устройством заездных карманов, переустройству светофоров и инженерных коммуникаций, а также замене оконных блоков на шумозащитные в близстоящих жилых домах.
Всего за 2018–2020 годы запланировано построить 296 километров дорог, 81 искусственное сооружение, 42 пешеходных перехода. Среди новых транспортных объектов: трамвайная линия от станции метро "Пражская" до района Восточное Бирюлево, протяженность которой составит 5,2 км.
Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют в 2018 году ввести в эксплуатацию 94,5 километра дорог, 26 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. Один из самых важных проектов будущего года, это строительство дороги Солнцево – Бутово – Видное. Также планируется приступить к строительству южного дублера Кутузовского проспекта , к развязке на пресечении МКАД и к реконструкции Дмитровского путепровода.
В 2017 году в столице ввели 90 километров дорог, 28 искусственных сооружений и 29 пешеходных переходов. Также завершилось строительство участка от Мосфильмовской улицы до Аминьевского шоссе.
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