Собянин вручил награды Москвы социальным работникам

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Сергей Собянин вручил награды группе из 54 работников учреждений социальной защиты населения столицы и сотрудников Московской городской организации Всероссийского общества глухих (ВОГ).

Заслуги соцработников отмечены почетным званием "Почетный работник социальной защиты населения города Москвы", почетной грамотой правительства Москвы и благодарностью мэра.

Среди награжденных – специалисты по соцработе, медсестры, врачи, учителя-дефектологи, старшие воспитатели, заведую​щие отделениями соцобслуживания, инструкторы и другие специалисты учреждений соцзащиты Москвы.

Знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" XXX лет награждены специалист Московской городской организации Всероссийского общества глухих Ирина Винник, начальник организационного отдела Галина Гаврилова и главный бухгалтер организации Ольга Колетвинова.