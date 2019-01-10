Собянин открыл новую железнодорожную платформу "Карачарово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин и генеральный директор, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли новый остановочный пункт "Карачарово" Горьковского направления МЖД.

"Хотел поблагодарить наших коллег из РЖД за то, что перед Новым годом был сделан такой подарок для москвичей. Вот в первые дни после Нового года введена и вторая платформа карачаровской станции. Платформы перенесены ближе к МЦК и по большому счету сделали МЦК доступным для всего Горьковского направления железной дороги", – сказал Собянин.

Мэр отметил, что открытие станции является важным этапом формирования нового транспортного узла.

Новая остановка расположена на 550 метров ближе к станции МЦК, время пересадки пассажиров сократилось на 10 минут. Для пассажиров сделали пешеходный тоннель с турникетно-кассовым терминалом и выходами к шоссе Фрезер, Рязанскому проспекту и остановкам наземного городского транспорта.

Это один из этапов создания транспортно-пересадочного узла "Рязанская", одного из крупнейших в Москве.

ТПУ "Рязанская" расположен на стыке Рязанского проспекта с Нижегородской улицей. В состав ТПУ войдут действующая станция МЦК Нижегородская, строящаяся станция метро "Нижегородская", станция Карачарово Горьковского направления МЖД, пассажирские терминалы, офисы, торговый центр, апартаменты, паркинг. Кроме того, планируется, что на ТПУ откроется центр "Мои документы" для жителей Нижегородского района.