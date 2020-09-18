В электронной медкарте появилась функция передачи показателей здоровья с гаджетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В электронной медицинской карте (ЭМК) жителям столицы теперь доступна функция автоматической передачи показателей здоровья с гаджетов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Синхронизировать приложения с медицинской картой можно в "ЕМИАС.ИНФО" через раздел "Прочее". Приложения Apple Health и Google Fit взаимодействуют с умными часами, браслетами, высокотехнологичными тонометрами, глюкометрами и другими медицинскими приборами.

Медкарта позволяет москвичам также вручную вносить данные о температуре тела, артериальном давлении, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови. Отмечается, что все эти функции позволяют врачам быстрее разобраться в состоянии пациента.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что за восемь месяцев услугой онлайн-доступа к электронной медицинской карте воспользовались более миллиона москвичей. Карта собирает в себе электронные документы: анализы, исследования, выписки из стационаров, тесты на коронавирус и другие материалы. Все это, по словам мэра, позволяет горожанам не только сэкономить время, но и деньги.

Собянин отметил, что в будущем в карте планируют запустить "сигнал тревоги", который в случае серьезных отклонений от нормы ЭМК подаст знак, что нужно срочно обратиться к врачу.

Электронная медицинская карта доступна на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Начать пользоваться ЭМК в приложении могут лица старше 15 лет со столичным полисом ОМС. Для получения доступа потребуется порядка пяти рабочих дней. Перед этим нужно подать заявку, заполнив заявление.

