В электронной медкарте появилась функция передачи показателей здоровья с гаджетов

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В электронной медицинской карте (ЭМК) жителям столицы теперь доступна функция автоматической передачи показателей здоровья с гаджетов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Синхронизировать приложения с медицинской картой можно в "ЕМИАС.ИНФО" через раздел "Прочее". Приложения Apple Health и Google Fit взаимодействуют с умными часами, браслетами, высокотехнологичными тонометрами, глюкометрами и другими медицинскими приборами.
Медкарта позволяет москвичам также вручную вносить данные о температуре тела, артериальном давлении, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови. Отмечается, что все эти функции позволяют врачам быстрее разобраться в состоянии пациента.
Накануне Сергей Собянин сообщил, что за восемь месяцев услугой онлайн-доступа к электронной медицинской карте воспользовались более миллиона москвичей. Карта собирает в себе электронные документы: анализы, исследования, выписки из стационаров, тесты на коронавирус и другие материалы. Все это, по словам мэра, позволяет горожанам не только сэкономить время, но и деньги.
Собянин отметил, что в будущем в карте планируют запустить "сигнал тревоги", который в случае серьезных отклонений от нормы ЭМК подаст знак, что нужно срочно обратиться к врачу.
Электронная медицинская карта доступна на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Начать пользоваться ЭМК в приложении могут лица старше 15 лет со столичным полисом ОМС. Для получения доступа потребуется порядка пяти рабочих дней. Перед этим нужно подать заявку, заполнив заявление.
Свыше миллиона москвичей получили доступ к электронным медицинским картам
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