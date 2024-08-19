19 августа, 12:49Культура
Дирижер Гернец назвал композицию "С чего начинается Родина" любимой песней Путина
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Любимой композицией Владимира Путина является "С чего начинается Родина", песню всегда готовы исполнить военные оркестры в приемах на высшем уровне, рассказал глава Военно-оркестровой службы Ленинградского военного округа, подполковник Павел Гернец.
"Думаю, что вся страна прекрасно знает, что Владимир Владимирович Путин не только любит, но и исполняет на фортепиано композицию "С чего начинается Родина", – цитирует дирижера ТАСС.
Гернец вспомнил, что оркестр исполнил песню на одном правительственном мероприятии, хотя она не входила в официальную программу.
Ранее президент назвал "полной дурью" попытки разграничивать или запрещать искусство по национальному принципу. Тогда он призвал просто наслаждаться искусством и дать возможность людям делать то же самое.
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