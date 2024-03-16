Памятник Михаилу Ульянову откроют в Москве 27 марта

Фото: ТАСС/Валентин Мастюков

Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову откроют в Москве в Международный день театра 27 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале Театра имени Евгения Вахтангова.

Как отметили в театре, 27 марта в 13:00 состоится торжественное открытие памятника народному артисту СССР, лауреату Ленинской и Государственных премий СССР и России, Герою Социалистического труда, художественному руководителю Театра имени Евгения Вахтангова Михаилу Ульянову. Памятник будет открыт в районе Замоскворечье – в парке Михайловский сад.

В церемонии открытия памятника примут участие министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок и другие деятели культуры.

Открытие памятника Ульянову было запланировано на осень 2024 года, однако его удалось перенести на полгода раньше.