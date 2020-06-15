Marvel объявила о перезапуске Железного Человека

Фото: стоп-кадр из фильма "Железный человек", 2008 год, реж. Джон Фавро

Компания Marvel перезапустит комиксы про Железного Человека, сообщает "Газета.ру".

Над работой будут трудиться писатель Кристофер Кэнтвелл и художник CAFU. Дизайн брони Железного Человека Тони Старка создаст 50-летний американский писатель, художник комиксов Алекс Росс.

Из краткого описания следует, что Старк пережил непростые времени и теперь его ждет "возвращение к истокам". Ожидается, что новую историю Железного Человека представят уже осенью этого года.

Ранее сообщалось, что студия Marvel объявила о выходе сериала "Досье Фьюри". По стилистике он будет напоминать микс классической анимации и анимированных комиксов.

В мае Marvel запустила 10-часовую трансляцию из Асгарда. Стрим состоит из статичной картинки города, показывающей мост Биврест и дерево Иггдрасиль.