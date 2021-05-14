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Голливудский актер Роберт Де Ниро травмировал ногу в Оклахоме. Туда он приехал на съемки нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", сообщает News.ru.

Уточняется, что травму артист получил не на самих съемках. Подробности произошедшего не уточняются.

Де Ниро намерен в пятницу посетить врача, для этого он уже улетел домой в Нью-Йорк. Также известно, что все сцены с актером уже отсняты.

Ранее сообщалось, что актер Леонардо Ди Каприо уступил звезде сериала "Фарго" Джесси Племонсу главную роль в новом вестерне Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной Луны". Ди Каприо сыграет роль второго плана, представ перед зрителями в образе племянника хозяина ранчо, роль которого исполнит Роберт де Ниро.