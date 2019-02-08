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11:16

Вышел новый трейлер "Кладбища домашних животных"

культура

11:16

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Фото: кадр из трейлера фильма "Кладбище домашних животных", режиссер Кевин Колш, Деннис Уидмайер

Компания Paramount Pictures опубликовала официальный трейлер фильма "Кладбище домашних животных" (Pet Sematary) с Джейсоном Кларком и Джоном Литгоу в главных ролях.

Картина основана на одноименном романе Стивена Кинга в жанре постмодернистской готической литературы. Сюжет расскажет зрителям о том, как семья, переехавшая в дом, расположенный в сельской местности, хоронит свою кошку на расположенном неподалеку кладбище домашних животных. С этого начинается череда зловещих событий.

Премьера "Кладбища домашних животных" запланирована на 5 апреля 2019 года. Режиссеры – Кевин Колш и Деннис Уидмайер, сценаристы – Дэйв Кайганич, Джеффри Бюхлер. Главные роли исполняют Джейсон Кларк ("Самый пьяный округ в мире", "Эверест", "Человек на Луне"), Джон Литгоу ("Восстание планеты обезьян", "Мир по Гарпу", "Скалолаз"), Эми Саймец ("Блюдо и ложка", "Самоубийцы: История любви").

Первая экранизация романа вышла в 1989 году, ее сняла Мэри Ламберт. В США фильм собрал более 57 миллионов долларов.

В 2019 году выйдет еще одна экранизация романа Стивена Кинга – "Оно 2". На роли наняли самых знаменитых артистов, Джессику Честейн, Джеймса МакЭвоя, а еще одного из героев сыграет знаменитый независимый франко-канадский режиссер Ксавье Долан.

культура

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