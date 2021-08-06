Телекинофорум "Родные тропы" пройдет в Москве с 10 по 13 августа

Фото: rodnyetropy.mdn.ru
С 10 по 13 августа в Москве пройдет V юбилейный национальный телекинофорум "Родные тропы". Мероприятие при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы проводит Московский дом национальностей.
Проект "Родные тропы" продолжает расширять свою географию: в текущем году поступила 81 заявка на участие в конкурсе. Стать частью проекта захотели региональные и федеральные телекомпании, продюсерские центры и студии, а также независимые авторы и режиссеры из 25 регионов России.
В финал телекиноконкурса вышла 41 работа. Участники будут вести борьбу за победу в семи номинациях:
В остальных номинациях лидеров определит компетентное жюри под председательством кандидата исторических наук, писателя, сценариста, телеведущего Алексея Юдина.
Открытие юбилейного телекинофорума пройдет 11 августа в 18:00 на площадке Московского дома национальностей. Вручение наград и закрытие форму запланировано на 13 августа. Гостей и участников ждет концертная программа народных коллективов, фольклорных ансамблей и инструментально-хореографических групп.
Телекинофорум "Родные тропы" проводится уже в пятый раз. В 2019 году организаторы получили более 100 заявок на участие. Независимые авторы, режиссеры и телекомпании представили на форме документальные фильмы о жизни в российских регионах.
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