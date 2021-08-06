Телекинофорум "Родные тропы" пройдет в Москве с 10 по 13 августа

Фото: rodnyetropy.mdn.ru

С 10 по 13 августа в Москве пройдет V юбилейный национальный телекинофорум "Родные тропы". Мероприятие при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы проводит Московский дом национальностей.

Проект "Родные тропы" продолжает расширять свою географию: в текущем году поступила 81 заявка на участие в конкурсе. Стать частью проекта захотели региональные и федеральные телекомпании, продюсерские центры и студии, а также независимые авторы и режиссеры из 25 регионов России.

В финал телекиноконкурса вышла 41 работа. Участники будут вести борьбу за победу в семи номинациях:

"Этнокультурное достояние";

"История";

"Межнациональная дружба";

"Сегодняшний день";

"Народные ремесла";

"Великая Отечественная война";

"Лучший проект по мнению зрителей".

Номинация "Великая Отечественная война" приурочена к 80-летию начала войны и посвящена подвигу советских солдат в борьбе над фашизмом. Победитель в номинации "Лучший проект, по мнению зрителей, будет определен по результатам голосования, которое пройдет на сайте национального телекинофорума "Родные тропы".

В остальных номинациях лидеров определит компетентное жюри под председательством кандидата исторических наук, писателя, сценариста, телеведущего Алексея Юдина.

Открытие юбилейного телекинофорума пройдет 11 августа в 18:00 на площадке Московского дома национальностей. Вручение наград и закрытие форму запланировано на 13 августа. Гостей и участников ждет концертная программа народных коллективов, фольклорных ансамблей и инструментально-хореографических групп.

Телекинофорум "Родные тропы" проводится уже в пятый раз. В 2019 году организаторы получили более 100 заявок на участие. Независимые авторы, режиссеры и телекомпании представили на форме документальные фильмы о жизни в российских регионах.