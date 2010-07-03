"Альянс" представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием

В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс". Видео разместил в своем YouTube-канале один из участников музыкального коллектива − клавишник Олег Парастаев.
По словам музыканта, клип сняли еще в 1987 году. Однако восстановить запись удалось только сейчас. "Очень смешно и наивно, но с удовольствием делюсь с вами! Март, очень холодно, да еще дождь пошел", − прокомментировал публикацию Парастаев.
Видеозапись за восемь часов набрала более 55 тысяч просмотров.
Поклонники группы "Альянс" отреагировали на появление клипа с иронией, назвав его "самой запоздалой премьерой". При этом многие поблагодарили музыканта за пост, подчеркнув, что получили удовольствие от прослушивания любимой песни.
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