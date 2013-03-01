В Театре оперетты поставят праздничные весенние спектакли

Праздничные выступления артистов в Театре оперетты будут проходить в течение первого весеннего месяца. С 5 по 17 марта здесь представят постановки, приуроченные к Международному женскому дню и Широкой масленице.

Сразу два праздничных спектакля сыграют 8 Марта исполнители главных ролей в мюзикле "Граф Орлов" Александр Рагулин, Игорь Балалаев, Теона Дольникова и Валерия Ланская.

С 12 по 17 марта в театре уделят особое внимание Масленице. Красочной сценой праздничных народных гуляний откроется второе действие мюзикла.

"Окунуться в колоритную атмосферу гости театра смогут не только в зале, но и за его пределами. На масленичной неделе кафе театра подготовит для зрителей специальное блинное меню", - сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Кроме того, весь месяц спектакли будут посвящать профессиональному празднику работников театра, который отмечается 27 марта.

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