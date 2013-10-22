Задержан москвич, похитивший автомобиль из пункта проката

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже автомобиля. Задержанный не вернул обратно взятую в пункте проката машину.

В полицию обратился менеджер одного из московских центров проката автомобилей, расположенного на Осенней улице, и рассказал, что один из клиентов похитил автомобиль Mercedes, сообщает пресс-служба главка столичного управления МВД.

По словам менеджера, 16 октября клиент взял в аренду Mercedes, но по окончании установленного срока машину не вернул. Рыночная стоимость автомобиля превышает 1 миллион рублей.

В ходе розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на Киевской улице. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".