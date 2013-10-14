Полиция проверит овощебазу в Отрадном после конфликта между торговцами

Сотрудники московской полиции проводят проверку финансово-экономической деятельности овощной базы в районе Отрадное, где накануне произошла драка между руководством и работниками предприятия-арендатора. Об этом сообщил M24.ru представитель пресс-службы столичного главка МВД.

По его словам, в воскресенье на овощной базе произошел конфликт из-за невыплаты зарплаты, переросший в драку, в которой приняли участие порядка 15-20 человек. В результате в больницу доставлено 6 пострадавших.

В ходе проверки около 80 человек были задержаны и доставлены в полицию для установления законности их нахождения на территории России. На 10 человек составили административные протоколы, нескольких допросили как свидетелей, а остальных отпустили после профилактической беседы.