Парад кадетов прошел на Поклонной горе в честь Дня Победы

На Поклонной горе в честь Дня Победы прошел парад кадетов

На Поклонной горе 6 мая состоялся парад, посвященный 70-летию Великой Победы, сообщает телеканал "Москва 24".

В параде участвовали кадеты столицы и их гости из Минска. Каждому из них патриарх Кирилл перед парадом подарил икону с изображением Георгия Победоносца - небесного покровителя Москвы.

Отметим, что это первый парад кадетов в Москве. В городе работают 18 кадетских школ, а с сентября прошлого года в общеобразовательных школах открыли 70 профильных классов.