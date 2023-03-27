В Даниловском районе Москвы построят жилой комплекс в стиле ар-деко

Фото: tekta.ru

В Даниловском районе Москвы построят новый жилой комплекс из шести корпусов в стиле ар-деко. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета по архитектуре и градостроительству.

"Архитектурный облик жилого комплекса, разработанный бюро GAFA Architects, выполнен в стиле ар-деко: фасады изобилуют декоративными элементами, выполненными из металла. Ансамбль отличается цельной узнаваемой эстетикой и создает ощущение принадлежности месту, причастности к искусству ар-деко", – заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Как указано в сообщении, в первой очереди будут построены три корпуса и два детских сада. Общая вместимость учреждений – 100 человек. Всего на территории жилого комплекса планируется возвести шесть разноэтажных корпусов. Девелопером проекта выступает Tekta Group.

В комитете уточнили, что в архитектуре комплекса будут использованы традиционные отделочные элементы в необычном сочетании, а архитектурные паттерны будут выделяться геометричными ритмичными элементами.

"Наше желание создать уникальный образ выражается в гармоничном сочетании двойственности традиции и авангарда. Традиция выразилась в создании классического силуэтного завершения небоскребов каскадом (уступами), а авангардность зданий выражается в фантазийно-геометризованных деталях, призванных создать яркие художественные впечатления", – заключили в GAFA Architects.

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