ГИБДД Москвы проведет рейд по выявлению пьяных водителей

Фото:Москва 24/Александр Авилов
В ночь с 27 на 28 августа в Москве пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Об этом в своем телеграм-аккаунте предупредила столичная Госавтоинспекция.
Акцию проведут в целях профилактики грубых нарушений правил дорожного движения.
"Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении ведомства.
В ГИБДД отмечают, что сотрудники ДПС готовы принять все оперативные меры реагирования на любую информацию о нетрезвых водителях.
Автовладельцев призывают не садиться за руль в нетрезвом состоянии, воспользовавшись общественным транспортом или услугами такси.
"Не подвергайте собственную жизнь опасности и жизнь других участников дорожного движения", – призывают в Госавтоинспекции.
Ранее ГИБДД предупредила автомобилистов об изменениях в дорожных знаках, которые вступят в силу с 1 сентября. Привычный знак "Фотовидеофиксация" пропадет с российских дорог. Действительным останется только появившийся в марте этого года знак 6.22, который устанавливается на трассах за 150–300 метров до начала зоны видеофиксации, а также на въезде в населенные пункты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: