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Москва 24

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Транспорт

15:37

ГИБДД Москвы проведет рейд по выявлению пьяных водителей

город транспорт авто

Фото:Москва 24/Александр Авилов

В ночь с 27 на 28 августа в Москве пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Об этом в своем телеграм-аккаунте предупредила столичная Госавтоинспекция.

Акцию проведут в целях профилактики грубых нарушений правил дорожного движения.

"Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД отмечают, что сотрудники ДПС готовы принять все оперативные меры реагирования на любую информацию о нетрезвых водителях.

Автовладельцев призывают не садиться за руль в нетрезвом состоянии, воспользовавшись общественным транспортом или услугами такси.

"Не подвергайте собственную жизнь опасности и жизнь других участников дорожного движения", – призывают в Госавтоинспекции.

Ранее ГИБДД предупредила автомобилистов об изменениях в дорожных знаках, которые вступят в силу с 1 сентября. Привычный знак "Фотовидеофиксация" пропадет с российских дорог. Действительным останется только появившийся в марте этого года знак 6.22, который устанавливается на трассах за 150–300 метров до начала зоны видеофиксации, а также на въезде в населенные пункты.

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