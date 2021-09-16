Дмитрий Саблин: расширен выезд из Троицка на 41-й километр Калужского шоссе

16:16
Фото: Елизавета Головчанская
Завершение работ по расширению выезда из городского округа Троицк на 41-й километр Калужского шоссе позволит повысить пропускную способность данной развязки, заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
По его словам, средства, выделенные на реализацию проекта, были защищены в полном объеме в рамках программы "Мой район".
"Благодаря этому в короткий срок был произведен ремонт проезда на всей его протяженности, а также построена дополнительная, третья, полоса, которая увеличила пропускную способность этой важной для города развязки", – рассказал Саблин после осмотра хода работ вместе с главой Троицка Владимиром Дудочкиным.
Депутат отметил, что на данном участке было отремонтировано уличное освещение вдоль лесной зоны.
Также Саблин выразил мнение, что расширение дороги поможет сохранить развитие южной части Троицка.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО планируют построить 77 километров дорог. Кроме того, там возведут 10 искусственных сооружений и 4 пешеходных перехода. В рамках строительства трасс планируется сформировать поперечные связи внутри ТиНАО.
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