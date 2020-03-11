Советские мультфильмы бесплатно покажут в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сеть городских кинотеатров "Москино" бесплатно покажет мультфильмы советского режиссера Юрия Бутырина в честь 90-летия со дня его рождения, передает портал мэра и правительства Москвы.

Посетить ретроспективу можно будет с 20 по 25 марта. За один сеанс покажут пять картин, вышедших с 1968 по 1989 год.

Показы пройдут в десяти кинотеатрах: "Молодежном", "Туле", "Юности", "Полете", "Искре", "Вымпеле", "Спутнике", "Сатурне", "Березке" и "Салюте".

Зрителям представят мультфильмы "Малыш и Карлсон" (1968), "Карлсон вернулся" (1970), "По дороге с облаками", "Подарок для слона" и "Большой Ух".

Художник-постановщик и мультипликатор скончался 30 марта 2016 года в Москве. В 1980–1990-х он работал над над серией "Ну, погоди!", картинами "Трям! Здравствуйте!", "По дороге с облаками", "Нехочуха" и "Незнайка на Луне".

Ранее сообщалось, что столичном кинотеатре "Иллюзион" бесплатно покажут лучшие российские фильмы про Великую Отечественную войну.