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Культура

08:00

Советские мультфильмы бесплатно покажут в Москве

город культура кино досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сеть городских кинотеатров "Москино" бесплатно покажет мультфильмы советского режиссера Юрия Бутырина в честь 90-летия со дня его рождения, передает портал мэра и правительства Москвы.

Посетить ретроспективу можно будет с 20 по 25 марта. За один сеанс покажут пять картин, вышедших с 1968 по 1989 год.

Показы пройдут в десяти кинотеатрах: "Молодежном", "Туле", "Юности", "Полете", "Искре", "Вымпеле", "Спутнике", "Сатурне", "Березке" и "Салюте".

Зрителям представят мультфильмы "Малыш и Карлсон" (1968), "Карлсон вернулся" (1970), "По дороге с облаками", "Подарок для слона" и "Большой Ух".

Художник-постановщик и мультипликатор скончался 30 марта 2016 года в Москве. В 1980–1990-х он работал над над серией "Ну, погоди!", картинами "Трям! Здравствуйте!", "По дороге с облаками", "Нехочуха" и "Незнайка на Луне".

Ранее сообщалось, что столичном кинотеатре "Иллюзион" бесплатно покажут лучшие российские фильмы про Великую Отечественную войну.

В "Иллюзионе" покажут лучшие российские фильмы про ВОВ

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