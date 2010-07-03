Акция "Птица синица" пройдет в столичных парках

Фото: Москва 24/Максим Денисов

11 ноября в столице стартует природоохранная эколого-просветительская акция "Птица синица", передает портал мэра и правительства Москвы.

В течение недели в природных парках, образовательных учреждениях и социальных центрах будут проходить занятия, организованные специалистами Мосприроды.

В декабре в нескольких парках также состоятся тематические квесты. Участники встреч узнают, как подкармливать птиц зимой, а также понаблюдают за животными.

Начало акции приурочено к 12 ноября – Дню Зиновия Синичника (Синичкин день). Считается, что в это время птицы в предчувствии холодов прилетают поближе к человеческому жилью и ждут помощи от людей.

Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин ранее рассказал, что орнитологи заметили в Москву мохноногого канюка и длиннохвостую неясыть, которые прилетели в столичный регион на зимовку.