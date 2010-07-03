Еще около 40 километров дорог появится в Москве до конца года

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До конца этого года в Москве планируют построить еще порядка 40 километров дорог. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в этот раз День города ознаменовался большим количеством сданных автомобильных дорог.

"Около 30 километров дорог, порядка 12 искусственных сооружений, пять пешеходных переходов построили ко Дню города. До конца года планируем построить еще 40 километров дорог", – сказал Хуснуллин, передает Агентство "Москва".

Ранее Сергей Собянин открыл после реконструкции транспортную развязку на пересечении МКАД и улицы Генерала Дорохова. Там построили новые съезды на внешнюю и внутреннюю стороны кольцевой автодороги, расширили путепровод над кольцом.

Развязка улучшит транспортную доступность районов Очаково-Матвеевское, Солнцева и Сколкова. Также отмечалось, что рамках реконструкции развязки было построено 5,5 километра дорог.

