Еще около 40 километров дорог появится в Москве до конца года

До конца этого года в Москве планируют построить еще порядка 40 километров дорог. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он отметил, что в этот раз День города ознаменовался большим количеством сданных автомобильных дорог.
"Около 30 километров дорог, порядка 12 искусственных сооружений, пять пешеходных переходов построили ко Дню города. До конца года планируем построить еще 40 километров дорог", – сказал Хуснуллин, передает Агентство "Москва".
Ранее Сергей Собянин открыл после реконструкции транспортную развязку на пересечении МКАД и улицы Генерала Дорохова. Там построили новые съезды на внешнюю и внутреннюю стороны кольцевой автодороги, расширили путепровод над кольцом.
Развязка улучшит транспортную доступность районов Очаково-Матвеевское, Солнцева и Сколкова. Также отмечалось, что рамках реконструкции развязки было построено 5,5 километра дорог.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.