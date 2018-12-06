Гимнастический зал построят для школы олимпийского резерва на юге столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гимнастический зал построят для школы олимпийского резерва "Труд" на юге столицы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Столичные власти согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для участка, расположенного по адресу: Варшавское шоссе, дом 14", – сказала она, передает Агентство "Москва".

Книжевская отметила, что в зале будут проходить учебно-тренировочные занятия и подготовка спортсменов. Новое здание будет двухэтажным. Там расположатся зал с батутом, акробатическая дорожка и страховочные приспособления для отработки трюков.

Ранее сообщалось, что до конца года в "Лужниках" откроется центр художественной гимнастики. Многофункциональный спортивный комплекс предназначен не только для проведения соревнований по этому виду спорта, но и для других массовых мероприятий, включая концерты. Это станет возможным благодаря большой арене с трансформируемыми и стационарными трибунами почти на четыре тысячи зрителей.

Предусмотрены также три тренировочных и два хореографических зала, раздевалки и мини-гостиница для спортсменов, помещения для тренеров и судей, медико-восстановительный центр и многое другое. А разместится все это под уникальной и оригинальной крышей, напоминающей взмах гимнастической ленты.