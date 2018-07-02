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Экономика

2 июля, 11:44

Путин продлил ограничения на транзит товаров с Украины

финансы экономика политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия продлила запрет на перевозки через территорию страны некоторых товаров с Украины в Казахстан и Киргизию. Указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Действовать ограничение будет до конца года. Москва ввела запрет в 2016 году, он коснулся транзитных автомобильных и железнодорожных перевозок с Украины. Речь идет о тех перевозках, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров из санкционного списка.

В том же году ограничения расширили: они распространились на товары с Украины, идущие в Казахстан и Киргизию через Россию. В январе действие указа продлили до 30 июня 2018 года.

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