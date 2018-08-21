Музей Победы сделает вход бесплатным в "Ночь кино"

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Вход в Музей Победы сделают бесплатным с 17:00 до 23:00 в день проведения всероссийской акции "Ночь кино", 25 августа.

Для детей устроят часовой мультипликационный марафон от школы-студии "Шар" и покажут фильм "Последний богатырь". Взрослые смогут посмотреть картины "Собибор", "Танки", "28 панфиловцев", "Битва за Севастополь".

В одном из залов продемонстрируют документальные фильмы. Среди них фильм 1942 года "День войны" и фильм о подводных экспедициях "Арктика".

Также в музее будут работать мастер-классы для детей, мини-выставка с экспонатами, собранными во время погружений к месту гибели "Титаника" и подводных атомных лодок "Комсомолец" и "Курск".

Посетителей смогут пообщаться с известными актерами, режиссерами и телеведущими.

"Ночь кино" проводится в российских городах с 2016 года. В кинотеатрах, библиотеках и музеях проводят тематические мероприятия: лекции по истории кино, концерты и кинопоказы.