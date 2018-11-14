"Вопрос физической безопасности". Эксперт – об атаках на банкоматы

Фото: depositphotos/prykhodov

Большинство банкоматов уязвимы к хищению денежных средств и все – к утечке данных банковских карт клиентов, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Positive Technologies. Компания изучала 26 моделей банкоматов, в каждом из которых были выявлены те или иные проблемы. Выяснилось, что около 85% устройств уязвимы к атакам, направленным непосредственно на хищение денежных средств.

Заместитель руководителя лаборатории по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Никитин рассказал, что все способы хакерских атак объединяет то, что для их совершения необходим доступ к сервисной зоне (компьютеру) банкомата. Поэтому это становится вопросом не информационной, а физической безопасности.

Эксперт пояснил, что банкомат состоит из двух частей: снизу сейф, где находятся денежные средства в кассетах, а сверху – компьютер. "Эта зона защищена сильно хуже. Есть много способов (взлома): просверлить дырку, blackbox подключить, или отключить от системного блока диспенсер и подключить к своему ноутбуку. Можно получить доступ к компьютеру банкомата, "встать" между ним и сервером, или механизмы, которыми управляет системный блок, подключить к своему компьютеру", – пояснил Никитин.

Поэтому это вопрос именно физической безопасности: плохо работают сигнализации в банкоматах, не стоит дополнительная сетка защиты, чтобы было сложнее просверлить дырки, либо операторы, следящие за камерами, не справляются из-за количества банкоматов. "Если иметь доступ в сервисную зону, возможностей для атак действительно очень много. А доступ туда достаточно простой", – рассказал собеседник портала Москва 24.

Одна из проблем в том, что у многих банков нет договоров с производителем на обновление программного обеспечения, поэтому банкоматы работают на старых версиях. Для обновления системы нужно обновлять не только программы и платформы, но и "железо". "Если у банка 100 банкоматов – это легко, а если их 100 тысяч, то это очень дорого. И, возможно, потери от хищений даже процента от стоимости модернизации не покрывают, и проще возмещать украденное, чем все менять и обновлять", – пояснил Никитин.

Для обеспечения безопасности информации, по словам эксперта, необходимо устанавливать сигнализации, механические средства защиты (дополнительные сетки, бронирование), логические защиты (блокираторы на устройства, которые проверяют, к чему они подключены). Кроме того, нужно обновлять банкоматы, поскольку устройство со "свежей" платформой уже не заразить: оно само сообщает о потенциальных опасностях.

Никитин подчеркнул, что каждый банк самостоятельно выбирает, как ему защищаться. "Кому-то проще нанять сварщика, который наварит стальные листы туда, а кому-то легче модернизировать сами банкоматы, поставить свежие платформы и средства защиты. Это все оценивают риск-менеджеры банков", – добавил эксперт.

Евгения Маркова