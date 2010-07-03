Косаток и белух из "китовой тюрьмы" вернут в Охотское море летом

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Эксперты считают, что косаток и белух из приморской "китовой тюрьмы" нужно доставить в Охотское море судами с емкостями не менее 200 тонн. Об этом говорится на сайте Минприроды РФ.

"Время в пути от бухты Средней – от 4 до 5 суток. Сроком проведения операции называется июнь-июль, с наступлением безледного периода", – говорится в сообщении.

Специалисты разных научных и зоозащитных организаций заявили о необходимости выпуска животных, готовых к возврату в естественную среду, именно в места традиционного обитания, где их выловили – то есть с бухты Охотского моря.

Около сотни косаток и белух, которых хотели незаконно продать в китайские океанариумы, содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с октября прошлого года. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой".

Куда исчезают животные из "китовой тюрьмы"

Известно, что из бухты пропали три белухи и косатка – возможно, что они уплыли через дыру в ограждении. По словам экологов, сбежать животные не могли. Они предположили, что млекопитающие гибнут или их незаконно вывозят. По этому факту полиция региона начала проверку. Кроме того, ФСБ распространила заявление о возбуждении двух административных дел в отношении компаний, которые в Приморском крае добывали, транспортировали и держали косаток и белух.

Следователи уже получили заключения специалистов о неудовлетворительных условиях содержания млекопитающих. В документах говорится, что животных необходимо выпустить в естественную среду.

По поручению Владимира Путина вице-премьер РФ Алексей Гордеев провел совещание, где было решено создать Центр содержания крупных морских животных на острове Русский. Однако ученые считают, что перевозить туда животных нельзя, поскольку лишняя транспортировка может им навредить.

