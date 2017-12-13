Роспотребнадзор начал проверять McDonald’s и "Перекресток" в Москве

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Роспотребнадзор начал плановую проверку ресторанов быстрого питания McDonald’s и магазины сети "Перекресток" в Москве.

Сотрудникам ведомства предстоит проверить 400 магазинов и 90 ресторанов. Отмечается, что подобные мероприятия не проводились в столичных McDonald’s с 2012 года, передает ТАСС.

По словам главы московского управления Роспотребнадзора Елены Андреевой, перед такими проверками ведомство организует встречи с предпринимателями, на которых рассказывает о том, что будет проверять, и какие санкции грозят за нарушения.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор проверит торговые точки в регионах после появления в Сети видео о продаже пластикового риса.