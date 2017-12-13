Роспотребнадзор проверит сообщения из регионов о рисе из пластика

13 декабря, 11:33
Фото: ТАСС/digifoodstock.com/CTK
Роспотребнадзор заинтересовался сообщениями в Сети о продаже пластикового риса в российских магазинах.
Видеосообщения о поддельном товаре распространяются в социальных сетях и мессенджерах. В настоящий момент сотрудники Роспотребнадзора проводят проверки в региональных торговых точках, о которых упоминалось в роликах, сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор порекомендовал гражданам не доверять сомнительным источникам информации и обращаться напрямую в территориальные управления, если возникнут вопросы о качестве и безопасности продуктов.
Ранее ведомство предупредило россиян о наличии генно-модифицированной сои в американской лапше быстрого приготовления "Ниссин Кап Нудл".
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