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Культура

25 января, 22:21

Сериал по мотивам "Гарри Поттера" может появиться на платформе HBO Max – СМИ

досуг кино культура

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень", режиссер Крис Коламбус

На стриминговой платформе HBO Max может появиться сериал по мотивам "Гарри Поттера", об этом сообщает издание Variety.

Уточняется, что информация о создании сериала появилась давно. Однако планы по реализации проекта начинают осуществляться только сейчас, отметили в издании.

Обсуждения пока находятся на раннем этапе. Также неизвестно, о каком именно периоде жизни Гарри Поттера будет вестись повествование.

При этом в HBO Max и студии Warner Bros. опровергли информацию о планах по съемкам сериала.

Ранее россияне назвали самые любимые экранизации. Первое место рейтинга занял "Гарри Поттер". За ним идут экранизации "Властелин колец" и "Зеленая миля".

Также в рейтинг попали "Гордость и предубеждение" 1995 года, "Унесенные ветром", "Голодные игры" и "Побег из Шоушенка". Пользователи в том числе высоко оценили "Войну и мир" Сергея Бондарчука, "Джейн Эйр", сагу "Сумерки" и легендарный "Бойцовский клуб".

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