В ситуационный центр по поиску пропавших детей поступила первая заявка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во Всероссийский ситуационный центр по поиску пропавших детей подана первая заявка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора центра Валерия Солянина.

Центр открылся в столице 9 июля. Сейчас специалисты ждут дополнительную информацию от родственников пропавшего ребенка, чтобы приступить к работе.

Центр оборудован современными техническими средствами. Операторы могут отследить маршрут пропавшего ребенка по городским камерам, а получив звонок на горячую линию, связаться со спасателями в конкретном регионе для выезда на место поисков.

В центре круглосуточно будут работать пять операторов, в ближайшее время к его системе планируется подключить все доступные городские камеры наружного наблюдения в стране. По информации Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, в России за прошедший год пропало порядка 30 тысяч детей.