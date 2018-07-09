Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве

9 июля, 15:47
Собянин открыл первый ситуационный центр по поиску пропавших детей в Москве
В столице открыли первый ситуационный центр по поиску пропавших детей, не имеющий аналогов в мире, передает телеканал Москва 24.
Он оборудован современными техническими средствами. Операторы могут отследить маршрут пропавшего ребенка по городским камерам, а получив звонок на горячую линию, связаться со спасателями в конкретном регионе для выезда на место пропажи.
Центр создают при поддержке мэра Москвы. Там круглосуточно будут работать пять операторов, в ближайшее время к его системе планируется подключить все доступные городские камеры наружного наблюдения в стране. По информации Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, в России за прошедший год пропало порядка 30 тысяч детей.
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