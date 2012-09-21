Платные парковки в центре Москвы будут действовать четыре месяца

Пилотный проект платных парковок в центре столицы будет действовать с 1 ноября 2012 по 28 февраля 2013 года. В общей сложности на выбранных территориях появится около 500 мест для автомобилей.

Парковки оснастят паркоматами, датчиками наличия свободного места, информационными щитами с данными о порядке работы стоянок и инструкцией об оплате, а также табло с информацией о свободных местах на улицах, входящих в парковочную зону, сообщается на сайте Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Платная парковка столичным автомобилистам обойдется в 50 рублей за час стоянки. Осуществить оплату можно через СМС, банковской картой или используя специальные мобильные приложения.



Для инвалидов и экстренных городских служб данные парковки будут бесплатными.



Добавим, что жители зоны платной парковки с восьми вечера до восьми утра также смогут безвозмездно пользоваться местами для стоянок. Правда для этого водителю необходимо оформить электронное разрешение.

Ранее сообщалось, что городские власти намерены составить списки машин, принадлежащих жителям ЦАО. За нарушение правил остановки и стоянки москвичи должны будут заплатить штраф в размере 2,5 тысяч рублей.

При этом не все эксперты положительно оценили столичное нововведение. Некоторые считают, что платные парковки не помогут разгрузить исторический центр Москвы, а недобросовестные предприниматели начнут торговать электронными пропусками, разрешающими парковаться бесплатно.

Ссылки по теме Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы