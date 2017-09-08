Четыре столичных парка обновят до конца осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство четырех природных парков в Москве завершится до конца осени. В порядок приведут "Парк чудес" на западе, территорию вокруг пяти прудов в Бирюлевском дендропарке, памятник природы "Три родника в долине реки Чертановки в Битцевском лесу" и ландшафтный заказник "Лианозовский", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Бирюлевский дендропарк

В Бирюлевском дендропарке очистят пруды. Для этого придется на время их осушить. На берегу посадят газон, обустроят четыре деревянные террасы с беседками-ротондами. Также там сделают открытый лекторий в виде амфитеатра и построят причалы.

Прогулочные дорожки у водоемов вымостят плиткой, а через весь парк проложат тропу с деревянным настилом протяженностью около 2,5 километра. Вдоль нее разместят зоны отдыха с лавочками и фонарями.

"Парк чудес"

"Парк чудес" появится на Кременчугской улице на территории природного заказника "Долина реки Сетунь". В центральной зоне парка построят главную площадь со сценой и лавочками. По соседству расположится познавательная зона, где будут проводить уроки земледелия, открытые лекции, мастер-классы и практические занятия для детей и взрослых.

В парке обустроят спортивные и игровые площадки, а также смотровые площадки с панорамными видами. Освещение в "Парке чудес" будет работать от солнечных батарей.

"Три родника в долине реки Чертановки в Битцевском лесу"

Благоустроят и три родника в долине реки Чертановки. Металлические элементы колодцев и купален заменят на деревянные, отремонтируют лестничные спуски к воде, построят новый мостики через ручей.

На смотровой площадке установят деревянные перила и скамейки, а ведущую к родникам грунтовую тропинку покроют песчано-гравийной смесью. Также на территории высадят около 100 кустов черной смородины.

"Лианозовский"

В ландшафтном заказнике "Лианозовский" на Череповецкой улице планируется заменить дорожное покрытие – вместо щебеночного покрытия установят бортовой камень и засыплют гранитной крошкой.

На спортивной площадке появятся новые тренажеры и безопасное мягкое покрытие. Около ручья оборудуют две пикниковые зоны с деревянными навесами, лавочками и столами.

Осенью также планируется отремонтировать 38 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек в девяти столичных парках. Всего в 2017 году благоустроят 129 парковых территорий общей площадью более полутора тысяч гектаров.

В программу благоустройства вошли 22 городских парка, 15 природных территорий, 50 парков по месту жительства и 42 знаковые территории (бульвары, скверы).