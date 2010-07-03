Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о модернизированном дальнем бомбардировщике Ту-22М3М. По его мнению, эта машина станет неприятным сюрпризом для американских ВМС, передает RT.
Кнутов уточнил, что благодаря программе Минобороны по совершенствованию аэродромов и военных баз в ближайшие годы география применения Ту-22М3М расширится. Он напомнил о завершении в конце прошлого года строительства на крымском аэродроме Бельбек новой взлетно-посадочной полосы и подчеркнул, что активное обновление инфраструктуры ВКС рассчитано и на применение новых бомбардировщиков.
Эксперт считает, что Ту-22М3М особенно важно разместить в Крыму, поскольку в акваторию Черного моря регулярно заходят американские эсминцы.
"Если ситуация обострится, то размещение бомбардировщиков на полуострове станет неприятным сюрпризом для ВМС США", – заявил Кнутов.
Серийное производство российского бомбардировщика Ту-22М3М намечено на 2019 год. Российские ВКС получат боевую машину уже в 2021 году.
Бомбардировщик похож на старый советский Ту-22, однако имеющиеся характеристики делают его более "смертоносной" машиной. Модернизируя самолет, специалисты решили сохранить дизайн его предшественника и полностью заменить все оборудование.
На Ту-22М3М установили новую систему бортового радиоэлектронного оборудования. Изменения подразумевают интеграцию навигационной системы ГЛОНАСС, цифрового бортового интерфейса и средств радиоэлектронного противодействия.
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