Модернизацию Ту-22М3М оценил National Interest

Нынешняя стратегия России в части модернизации военно-воздушного флота, которая основана на улучшении характеристик самолетов советской эпохи, показывает отличный результат. В этом уверены авторы издания National Interest.
Подход, который в материале обозначается странным, по мнению журналистов, позволяет РФ экономить значительные средства и получать современные и боеспособные самолеты в короткие сроки.
Одним из примеров успешности описанной стратегии называется российский бомбардировщик Ту-22М3М, серийное производство которого намечено на 2019 год. Он похож на старый советский Ту-22, однако имеющиеся характеристики делают его более "смертоносной" машиной.
Модернизируя самолет, специалисты решили сохранить дизайн его предшественника и полностью заменить все оборудование.
На Ту-22М3М установили новую систему бортового радиоэлектронного оборудования. Изменения подразумевают интеграцию навигационной системы ГЛОНАСС, цифрового бортового интерфейса и средств радиоэлектронного противодействия.
В заметке подчеркивается, что стратегия модернизации военно-воздушного флота проявляется и на других версиях самолетов.
Ранее стало известно, что длительность первого полета ракетоносца Ту-22М3М составила 37 минут. Полет проходил на высоте 1,5 километра. Впервые бомбардировщик был представлен в Казани в августе 2018 года.
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